Пушилин: войска России закрепляются под Угледаром на трёх направлениях

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские военных подступают к Угледару с трёх сторон.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин уведомляет, что подразделения вооружённых сил России окружают Угледар с южной, западной и юго-западной сторон, намереваясь в скором времени произвести полномасштабный штурм города.

При этом Пушилин отметил, что в районе Угледара сложилась непростая ситуация, поскольку Генштаб армии Украины перебросил к городу украинскую бригаду морской пехоты.