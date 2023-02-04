Пушилин: войска России закрепляются под Угледаром на трёх направлениях
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские военных подступают к Угледару с трёх сторон.
Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин уведомляет, что подразделения вооружённых сил России окружают Угледар с южной, западной и юго-западной сторон, намереваясь в скором времени произвести полномасштабный штурм города.
При этом Пушилин отметил, что в районе Угледара сложилась непростая ситуация, поскольку Генштаб армии Украины перебросил к городу украинскую бригаду морской пехоты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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