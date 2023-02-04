США просят Японию разместить на своей территории ракеты

Соединенные Штаты обратились к Японии с просьбой о размещении ракет на японских островах.

Это объясняется тем, что необходимо установить равнозначность сил с Китаем в этом регионе.

США намереваются разместить там дальнобойные и крылатые ракеты. Японская сторона согласилась принять оружие, но места его размещения пока не согласованы. Рассматривается первая зона островной цепи.

Дальность действия американских ракет LRHW, которые планируется разместить на японской территории, составляет около 2,7 тысяч километров. А дальность крылатых ракет Tomahawk составляет 1,6 тысяч километров.