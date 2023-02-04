Посольство России в США осудило передачу активов Малофеева Киеву

По мнению американских биологов, лампы для сушки гель-лака могут привести к раку

Маникюр с использованием гель-лака сегодня можно встретить почти у каждой женщины. Он предполагает обязательное применение специальной лампы для сушки ногтей. По мнению ученых, это небезопасно.

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