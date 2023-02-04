Посольство России в США осудило передачу активов Малофеева Киеву
Российской посольство в Вашингтоне выступило с критикой передачи собственности бизнесмена Константина Малофеева украинскому правительству.
Пресс-служба посольства России в Соединённых Штатах утверждает, что Министерство финансов США стало инициатором непозволительного прецедента передачи активов россиян в собственность администрации Киева, адресовав украинской стороне активы российского предпринимателя Константина Малофеева.
В пресс-релизе российского посольства в Вашингтоне отмечается, что подобные директивы американского Минфина являются узаконенным воровством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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