Посольство России в США осудило передачу активов Малофеева Киеву

2023-02-04 23:37

Российской посольство в Вашингтоне выступило с критикой передачи собственности бизнесмена Константина Малофеева украинскому правительству.

Пресс-служба посольства России в Соединённых Штатах утверждает, что Министерство финансов США стало инициатором непозволительного прецедента передачи активов россиян в собственность администрации Киева, адресовав украинской стороне активы российского предпринимателя Константина Малофеева.

В пресс-релизе российского посольства в Вашингтоне отмечается, что подобные директивы американского Минфина являются узаконенным воровством.

Опубликовано: Ткачёв Андрей