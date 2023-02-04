Рогозин: поставляемые Киеву из США бомбы GLSDB являются грозным оружием

Дмитрий Рогозин утверждает, что американские бомбы Рогозин GLSDB представляют реальную опасность для российских военных.

Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин утверждает, что самонаводящиеся бомбы GLSDB, разработанные компанией "Боинг" и поставляемые армии Украины из США являются грозным оружием, поскольку у них низкая себестоимость, ввиду чего ВСУ смогут часто использовать подобные ракеты.

При этом Рогозин отметил, что бомб GLSDB ещё нет на территории Украины, поскольку Пентагон намеревается передать их Киеву только в следующем пакете военной помощи.