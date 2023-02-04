Депардье отказался менять отношение к России после начала СВО в Украине

Французский актёр Жерар Депардье утверждает, что не изменил своего отношения к России после начала спецоперации.

Новостное агентство Augsburger Allgemeine опубликовало интервью с Жераром Депардье, который публично признался, что после начала боевых действий в Украине он не изменил своего отношения к России и русской культуре, ввиду чего до сих пор считает себя русским и не намерен отказываться от паспорта РФ.

Также Депардье отметил, что он старается игнорировать вопросы о причинах начала украинского кризиса, поскольку аргументация ни одной из сторон ему не нравится.