Spiegel: власти Германии начали сомневаться в плане поставкок танков Киеву

Издание Spiegel утверждает, что представители немецкого правительства усомнились в эффективности стратегии Запада по передаче танков Украине.

Информагентство Der Spiegel уведомляет, что администрация канцлера ФРГ Олафа Шольца начала сомневаться в эффективности плана по поставкам танков Leopard войскам Украины, поскольку ни одна из западных стран не пообещала передать подобное вооружение Киеву. В то же время Шольц уже распорядился о поставках 14 танков Leopard 2 A6 украинской армии.

По мнению аналитиков Spiegel, теперь правительство Германии ищет способы надавать на своих союзников с целью обязать их передать танки Leopard 2 Украине, что позволит обезопасить позицию Берлина в этом вопросе и снизить вероятность агрессии со стороны России.