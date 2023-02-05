Ананд: Канада отправила первый немецкий танк Leopard 2 в Украину
Глава Минобороны Канады Анита Ананд утверждает, что её страна передала украинским войскам первый танк Leopard 2.
5 февраля Анита Ананд сообщила, что канадский военный самолёт с танком Leopard 2 немецкого производства на борту вылетел из порта в Галифаксе и намеревается приземлиться в Украине. По данным Ананд, Министерство обороны Канады стало первым оборонным ведомством, которое поставило танк Leopard украинским войскам.
При этом Анита Ананд отметила, что в ближайшем будущем армии Украины будут переданы ещё три немецких танка, которые сейчас стоят на вооружении у канадских Вооружённых сил.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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