Соловьёв посетил границу Украины с Беларусью

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв побывал на украинско-белорусской границе.

Ряд российских новостных издания сообщили, что журналист Владимир Соловьёв побывал на границе Украины с Беларусью, проведя тематическую фотосессию на фоне пограничного столба, который раскрашен в красно-зелёные и жёлто-синие цвета. Известно, что Соловьёв сделал фото, находясь на белорусской стороне границы.

Примечательно, что ранее в пресс-службе Госпогранкомитета Республики Беларусь сообщали об участившихся провокациях украинских военных на границе. В частности, некоторые из бойцов ВСУ показывали непристойные жесты в адрес белорусских солдат.