Соловьёв посетил границу Украины с Беларусью
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьёв побывал на украинско-белорусской границе.
Ряд российских новостных издания сообщили, что журналист Владимир Соловьёв побывал на границе Украины с Беларусью, проведя тематическую фотосессию на фоне пограничного столба, который раскрашен в красно-зелёные и жёлто-синие цвета. Известно, что Соловьёв сделал фото, находясь на белорусской стороне границы.
Примечательно, что ранее в пресс-службе Госпогранкомитета Республики Беларусь сообщали об участившихся провокациях украинских военных на границе. В частности, некоторые из бойцов ВСУ показывали непристойные жесты в адрес белорусских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
По мнению американских биологов, лампы для сушки гель-лака могут привести к раку
Маникюр с использованием гель-лака сегодня можно встретить почти у каждой женщины. Он предполагает обязательное применение специальной лампы для сушки ногтей. По мнению ученых, это небезопасно.Подробнее...