Нарколог Скрябин опроверг главный миф про водку: считать ее антисептиком нельзя

Многие люди уверены, что водка может служить прекрасным аналогом антисептических медицинских средств, потому что содержит спирт. Но это не так.

Нарколог настаивает на том, что водка не может приравниваться к антисептикам. Она не только не борется с микробами и бактериями, но и снижает иммунитет.

Валентин Скрябин:

"Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%"

Вот почему не стоит заменять спирт водкой и использовать последнюю для дезинфекции.