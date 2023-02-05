Риттер: США будут оправдываться за поставки оружия Киеву после победы РФ
Скотт Риттер рассказал о вероятных действиях американского правительства после поражения украинской армии в конфликте с Россией.
5 февраля отставной американский разведчик Скотт Риттер дал интервью журналистам информационного агентства Dialogue Words, где публично заявил, что после поражения вооружённых сил Украины в рамках российской спецоперации правительство Соединённых Штатов попытается оправдать своё решение о поставках оружия и боеприпасов Киеву.
По мнению Риттера, администрация Джо Байдена может заявить, что в Вашингтоне прилагали максимум усилий для избежания сценария, при котором властям США пришлось бы передавать собственное вооружение Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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