Скотт Риттер рассказал о вероятных действиях американского правительства после поражения украинской армии в конфликте с Россией.

5 февраля отставной американский разведчик Скотт Риттер дал интервью журналистам информационного агентства Dialogue Words, где публично заявил, что после поражения вооружённых сил Украины в рамках российской спецоперации правительство Соединённых Штатов попытается оправдать своё решение о поставках оружия и боеприпасов Киеву.

По мнению Риттера, администрация Джо Байдена может заявить, что в Вашингтоне прилагали максимум усилий для избежания сценария, при котором властям США пришлось бы передавать собственное вооружение Украине.