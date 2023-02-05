Гражданин Британии Энтони Гарнетт был задержан полицейскими из-за ссоры с украинской Софией Каркадым.

Издание Daily Mail уведомляет, что британский подданный Энтони Гарнетт был арестован местными правоохранителями в Брадфорде, поскольку он слишком шумно ссорился с гражданкой Украины Софией Каркадым. Известно, что Каркадым выражала недовольство тем, что Гарнетт играет в видеоигры со своими дочерями, из-за чего пара поссорилась. Самого Энтони Гарнетта отпустили после шести часов заключения.

Примечательно, что Гарнетт бросил свою жену после десяти лет брака, оставив ей двоих детей после того, как в их доме появилась украинская беженка София Каркадым, у которого с британцем начались отношения.