Handelsblatt: ФРГ поставит Киеву 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов

Правительство Германии может передать войскам Украины до 160 танков Leopard 1.

Ночью воскресенья репортёры информагентства Handelsblatt со ссылкой на инсайдера в бундесвере сообщили, что Министерство обороны Германии может передать Украине порядка ста шестидесяти танков Leopard 1 немецкого производства. Известно, что для этого оборонному ведомству придётся воспользоваться промышленными запасами государства.

Примечательно, что накануне ряд зарубежных СМИ сообщили о сомнения властей ФРГ в плане по передаче танков Leopard 2 Киеву, поскольку ни одна из западных стран не взяла на себя обязательства по поставкам подобных вооружений Украине.