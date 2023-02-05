Handelsblatt: ФРГ поставит Киеву 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов
Правительство Германии может передать войскам Украины до 160 танков Leopard 1.
Ночью воскресенья репортёры информагентства Handelsblatt со ссылкой на инсайдера в бундесвере сообщили, что Министерство обороны Германии может передать Украине порядка ста шестидесяти танков Leopard 1 немецкого производства. Известно, что для этого оборонному ведомству придётся воспользоваться промышленными запасами государства.
Примечательно, что накануне ряд зарубежных СМИ сообщили о сомнения властей ФРГ в плане по передаче танков Leopard 2 Киеву, поскольку ни одна из западных стран не взяла на себя обязательства по поставкам подобных вооружений Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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