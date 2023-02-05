Абдалла: Путин предупредил Запад о способности РФ нанести удар по Европе

Сирийский политолог Бассам Абу Абдалла прокомментировал речь Владимира Путина в Волгограде по случаю восьмидесятилетия победы СССР в Сталинградской битве.

В воскресенье профессор дамасского университета Бассам Абу Абдалла публично заявил, что слова Владимира Путина о готовности России ответить на поставки западного оружия войскам Украины означают, что российские военные обладают вооружениями, которые способны атаковать территорию любой европейской страны.

При этом Абдалла выразил уверенность, что решение государств коллективного Запада передать Киеву собственные танки не изменит положение дел на поле боя, ввиду чего войска России одержат победу в спецоперации на Украине.