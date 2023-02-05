Американский аналитик Кристофер Роуч утверждает, что передача западных вооружений украинским войскам не является гарантией победы Киева в противостоянии с Россией.

5 февраля колумнист издания The American Greatness Кристофер Роуч сообщил, что Украина попала в ситуацию, в которой находилась Германия в годы Второй мировой войны. По данным Роуча, немецкие войска обладали более совершенными танками, чем советские Т-34, однако нацистской армии не хватало живой силы и промышленных мощностей.

Кристофер Роуч отмечает, что сейчас Киев также получает максимально современные вооружения от западных стран, однако оно передаётся украинским войскам в незначительном количестве. В то же время оборонные предприятия России производят оружия и боеприпасов больше, чем все страны Запада, что гарантирует победу российской армии в спецоперации.