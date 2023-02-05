Kresy: польский бизнесмен приютил 40 беженцев из Украины и заплатил штраф

Издание Kresy рассказало об истории польского предпринимателя, который решился приютить у себя украинских мигрантов.

5 февраля журналисты газеты Kresy сообщили, что проживающий в Польше бизнесмен Ежи Анджеевский принял решение приютить сорок беженцев из Украины после начала спецоперации. Вместе с тем Анджеевский активно вёл свои страницы в социальных сетях, где неоднократно высказывался против нацизма и последователей Степана Бандеры.

Позднее Ежи Анджеевский был вынужден заплатить штраф в размере 1500 злотых, поскольку его посты о нетерпимости к нацизму восприняли как разжигание ненависти в отношении украинцев.