Kresy: польский бизнесмен приютил 40 беженцев из Украины и заплатил штраф
Издание Kresy рассказало об истории польского предпринимателя, который решился приютить у себя украинских мигрантов.
5 февраля журналисты газеты Kresy сообщили, что проживающий в Польше бизнесмен Ежи Анджеевский принял решение приютить сорок беженцев из Украины после начала спецоперации. Вместе с тем Анджеевский активно вёл свои страницы в социальных сетях, где неоднократно высказывался против нацизма и последователей Степана Бандеры.
Позднее Ежи Анджеевский был вынужден заплатить штраф в размере 1500 злотых, поскольку его посты о нетерпимости к нацизму восприняли как разжигание ненависти в отношении украинцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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