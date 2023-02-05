naTemat: в Польше начали вешать антиукраинские билборды

Издание naTemat рассказало о появлении антиукраинских билбордов в польских гарадах.

5 февраля журналисты информагентства naTemat со ссылкой на польского политического деятеля Лешека Сыкульского сообщили, что в расположенном в Польше населённом пункте Ченстохова появился плакат с надписью "это не наша война", где изображены ноги солдата, который стоит на фоне российского и украинского флага.

Примечательно, что нога бойца, которая стоит на украинской стороне, представляет собой протез. по словам Сыкульского, подобные билборды должны появиться во всех городах Польши.