naTemat: в Польше начали вешать антиукраинские билборды
Издание naTemat рассказало о появлении антиукраинских билбордов в польских гарадах.
5 февраля журналисты информагентства naTemat со ссылкой на польского политического деятеля Лешека Сыкульского сообщили, что в расположенном в Польше населённом пункте Ченстохова появился плакат с надписью "это не наша война", где изображены ноги солдата, который стоит на фоне российского и украинского флага.
Примечательно, что нога бойца, которая стоит на украинской стороне, представляет собой протез. по словам Сыкульского, подобные билборды должны появиться во всех городах Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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