AP: 50 вагонов поезда с опасными веществами сошли в штате Огайо
Издание "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что в США с рельс сошёл поезд, перевозивший опасные вещества.
Журналисты газеты "Ассошиэйтед пресс" уведомляют, что в минувшую пятницу на территории американского штата Огайо с рельс сошли не менее пятидесяти вагонов грузового поезда, который перевозил винилхлорид, являющийся особо опасным веществом. Известно, что после аварии на железнодорожных путях возник пожар.
Представитель Совета нацбезопасности Соединённых Штатов Майкл Грэм заявил, что причины инцидента с крушением поезда до сих пор устанавливаются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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