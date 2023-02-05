МИД Китая выразил «острое недовольство» из-за сбитого в США аэростата

В китайском внешнеполитическом ведомстве осудили действия американских военных, которые сбили метеорологический зонд, принадлежавший Пекину.

5 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что администрация Пекина выражает "острое недовольство" в связи с тем, что вооружённые силы Соединённых Штатов сбили гражданский объект, являющийся метеорологическим аэростатом.

Вечером субботы в пресс-службе Пентагона сообщили, что американские войска сбили китайский разведывательный зонд над побережьем Северной Каролины. Шеф Минобороны США Ллойд Остин утверждает, что найденные на месте падения аэростата фрагменты оборудования доказывают, что он вёл слежку за американскими стратегическими объектами.