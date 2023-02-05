RND: Германию ждут проблемы из-за потолка цен на нефтепродукты из РФ

Издание RND утверждает, что дизельное топливо в Германии может существенно подорожать из-за санкций против российских нефтепродуктов.

5 февраля информагентство RND сообщило, что потолок цен на нефтепродукты из России, установленный Европейским союзом, странами G7 и Австралией может отрицательно сказаться на ценах дизельного топлива в ФРГ, поскольку в случае отказа Германии от данного ресурса из РФ его придётся покупать в Саудовской Аравии, что будет стоить дороже ввиду логистических издержек.

Также в RND отметили, что стоимость дизельного топлива в восточной части немецкого государства и так превышает среднюю рыночную по стране, поскольку в Восточной Германии недавно закрыли два нефтеперерабатывающих предприятия.