RND: Германию ждут проблемы из-за потолка цен на нефтепродукты из РФ
Издание RND утверждает, что дизельное топливо в Германии может существенно подорожать из-за санкций против российских нефтепродуктов.
5 февраля информагентство RND сообщило, что потолок цен на нефтепродукты из России, установленный Европейским союзом, странами G7 и Австралией может отрицательно сказаться на ценах дизельного топлива в ФРГ, поскольку в случае отказа Германии от данного ресурса из РФ его придётся покупать в Саудовской Аравии, что будет стоить дороже ввиду логистических издержек.
Также в RND отметили, что стоимость дизельного топлива в восточной части немецкого государства и так превышает среднюю рыночную по стране, поскольку в Восточной Германии недавно закрыли два нефтеперерабатывающих предприятия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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