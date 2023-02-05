Шольц высказался об угрозах Путина после признания Джонсона

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что никогда не получал личных угроз от Владимира Путина.

Утром 5 февраля немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что во время телефонных и личных переговоров с Владимиром Путиным российский президент никогда не угрожал ему, также не высказывая никаких угроз в адрес национальной безопасности Германии.

Примечательно, что ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что во время переговоров с Путиным он пытался отговорить его от начала спецоперации в Украине, на что президент России ответил, что не хотел бы причинять боль своему коллеге, однако в случае пуска ракеты это займёт лишь минуты.

Позднее Дмитрий Песков оценил высказывание Джонсона, заявив, что оно не соответствует действительности.