Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в первом раунде, завершив карьеру

В воскресенье 5 февраля российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко провёл последний бой в клетке.

В Лос-Анджелесе состоялся прощальный бой Фёдора Емельяненко, который во второй раз встретился с гражданином США Райаном Бейдером. Первый бой Емельяненко и Бейдера завершился удачно в пользу последнего: уже на тридцать пятой секунде первого раунда россиянин оказался в нокауте.

Во втором поединке Фёдор Емельяненко также потерпел поражение, однако уже техническим нокаутом, продемонстрировав пассивную защиту во время того, как Райан Бейдер наносил удары в позиции сверху.

После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры, оставив перчатки в клетке, однако бойца проводили со всеми почестями: в кейдж вошли такие легенды смешанных единоборств, как Ремпэйдж Джексон, Чак Лидделл, Дэн Хендерсон и прочие. Все присутствовавшие пожали руку Фёдора, поздравив его с выходом на спортивную пенсию.

Несмотря на поражение в своём последнем бою Фёдор Емельяненко является одним из величайших бойцов MMA и заслуженно имеет прозвище "Последний император", поскольку на пике карьеры россиянин уверенно побеждал любых титулованных противников, завоевав толпы фанатов по всему миру.