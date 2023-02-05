ISW: Россия концентрируют войска и технику для наступления на Артёмовск

Институт изучения войны (ISW) сообщил о намерениях Минобороны России осуществить решающее наступление на Артёмовском направлении.

Основанный военным историком Кимберли Каган Центр по изучению войны утверждает, что Министерство обороны России занято концентрацией крупной группировки военных и ударной техники в западной части Луганской Народной республики и на Артемовском участке фронта, намереваясь произвести решительный штрум Артемовска в скором времени.

По данным ряда российских информагентств, в настоящий момент подразделения ЧВК "Вагнер" ведут бои с украинскими мобилизованными солдатами за южные пригороды Артемовска.