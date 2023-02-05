5 февраля Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко попросила администрацию ООН возобновить обсуждения "пробирки Колина Пауэлла", после демонстрации которой США начали войну в Ираке.

Утром воскресенья глава Совета федерации России Валентина Матвиенко публично заявила, что Организация объединённых наций должна начать новые обсуждения "пробирки Колина Пауэлла", поскольку именно 5 февраля 20 лет назад данный политик продемонстрировал Конгрессу США пробирку с якобы образцами иракского биооружия, после чего американские войска атаковали Ирак.

По мнению Матвиенко, Пауэлл фактически является инициатором полномасштабной войны, и его преступление должно рассматриваться судом без попыток списания за счёт срока давности события.