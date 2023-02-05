Индеец изобрел обувь, стреляющую холостыми патронами для женского комплекта безопасности

Индиец создал инновационный комплект безопасности, который поможет женщинам чувствовать себя в безопасности, прогуливаясь по улицам Индии.

Комплект безопасности Chaurasia, который еще не готов к публичному выпуску, содержит сумочку и пару туфель на каблуках.

Они могут стрелять холостыми патронами, чтобы отпугнуть нападающих и помочь предупредить прохожих.

Индийский новатор также изобрел пару сережек с GPS-трекером внутри, которые могут совершать экстренные звонки властям.

Есть еще "пистолет для губной помады", который можно подключить к смартфону пользователя через Bluetooth.

Чаурасия, изобретатель комплекта:

“В случае, если женщина в беде или кто-то пытается что-то предпринять, и она не может пользоваться мобильным телефоном, она может нажать кнопку на пистолете для губной помады, который подключен к Bluetooth, и он немедленно позвонит на номер экстренной службы 112. Это сообщит о ее местонахождении экстренным службам, чтобы полиция могла прибыть, чтобы помочь ей”.

Центр инноваций Университета Абдула Калама поддержал изобретателя в публичном выпуске своего комплекта.

Чаурасия сказал, что его изобретения могут использоваться до недели при зарядке всего за два часа. Он оценил свой комплект в 31,35 доллара.