Китай получил право ответить на недружественный шаг США со сбитым исследовательским зондом

Пекин выразил недовольство в воскресенье после того, как Соединенные Штаты сбили китайский зонд, который случайно был отнесен с места исследований на территорию США, и заявил, что «оставляет за собой право» принять ответные меры.

Операция, проведенная в субботу истребителем F-22, проходила у побережья Южной Каролины, в воздушном пространстве США, сообщил в пресс-релизе глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что это было осуществлено в ответ на «недопустимое нарушение американского суверенитета».

«Китай выражает недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами», — говорится в заявлении МИД КНР.

Согласно тому же источнику, Вашингтон «слишком резко отреагировал и серьезно нарушил международную практику».