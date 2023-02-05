Китай получил право ответить на недружественный шаг США со сбитым исследовательским зондом
2023-02-05 10:18
Пекин выразил недовольство в воскресенье после того, как Соединенные Штаты сбили китайский зонд, который случайно был отнесен с места исследований на территорию США, и заявил, что «оставляет за собой право» принять ответные меры.
Операция, проведенная в субботу истребителем F-22, проходила у побережья Южной Каролины, в воздушном пространстве США, сообщил в пресс-релизе глава Пентагона Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что это было осуществлено в ответ на «недопустимое нарушение американского суверенитета».
«Китай выражает недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами», — говорится в заявлении МИД КНР.
Согласно тому же источнику, Вашингтон «слишком резко отреагировал и серьезно нарушил международную практику».
Опубликовано: Тарас Медведев