Женщина китайского происхождения подает в суд на приемных родителей из США за то, что ее держали в рабстве

Молодая американка китайского происхождения подает в суд на своих приемных родителей из Нью-Гэмпшира за то, что они годами обращались с ней как с рабыней.

Оливия Аткокайтис подает в суд на государственные органы, местную полицию и свое агентство по усыновлению за то, что они якобы игнорировали ее ситуацию, потому что она является меньшинством.

Оливия Аткокайтис, которой сейчас 19 лет, была усыновлена из Китая в возрасте 14 месяцев в 2004 году.

Насилие предположительно началось, когда ей было 3 года, когда ее привязали к металлической колонне собачьим поводком, согласно WMUR.

Оливия сказала, что ее родители, Томас и Дениз Аткокайтис, построили для нее комнату размером 8 на 8 футов в подвале их дома, которая в иске описывается как “темница”.

По сообщениям, следующие несколько лет она проведет взаперти.

В темнице Оливии якобы было только одно окно, которое было закрыто проволочной сеткой. По словам ее братьев и сестер, она использовала ведро для туалета, из-за чего в их доме пахло.

Оливию якобы освободили из ее темницы, чтобы она выполняла множество обязанностей по дому, в том числе ухаживала за сельскохозяйственными животными и делала массаж своей матери.

В иске говорится, что в детстве она неоднократно пыталась сбежать, но местная полиция всегда возвращала ее домой.

Оливия якобы посещала школу только один раз, в то время как ее братья и сестры учились в государственных школах.

В 2011 году один из братьев и сестер сообщил школьному консультанту, что Оливию, которой тогда было 8 лет, морили голодом, били плетьми и сталкивали с лестницы.

Агентства проигнорировали ситуацию истицы, отчасти потому, что она была ребенком из числа меньшинств.

Все закончилось в 2018 году, когда ей удалось сбежать.

Впоследствии приемным родителям, Томасу и Дениз, были предъявлены обвинения.

Дениз признала себя виновной в мелком правонарушении, создающем угрозу для ребенка, и получила минимальный тюремный срок.

Томас признал себя виновным в уголовном ограничении свободы и вообще избежал тюрьмы.

Майкл Льюис, адвокат Оливии, считает, что государство “разрешило существование рабства в своей юрисдикции”.

В иске утверждается, что Оливии было отказано в ее правах в соответствии с 13-й поправкой, которая отменила принудительное рабство.