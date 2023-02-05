Немецкие ученые добывают из воздуха графен и графит

С помощью нового исследовательского подхода специалисты Технологического института Карлсруэ (KIT) превращают воздух в твердый углерод.

Поскольку, с одной стороны, они извлекают CO2 из воздуха, а с другой стороны производят высокотехнологичное сырье, такое как графен и графит, такой подход может быть одинаково интересен для защиты климата и ряда отраслей промышленности.

Катя Пурр, например, возглавляющая отдел «Стратегии и сценарии защиты климата и энергетики» в Федеральном агентстве по охране окружающей среды, видит в технологии «большой потенциал для будущего».

Все это работает в многоступенчатом процессе: с помощью так называемого адсорбера CO2 отделяется от воздуха — это называется «прямой захват воздуха».

На втором этапе углерод и кислород разделяются химическими процессами и образуют новые связи, в результате чего образуется метан и вода.

Метан содержит углерод, который отделяют в реакции с жидким оловом. Эта стадия процесса называется пиролизом.

Ученые все еще находятся на ранних стадиях исследования, рассказал Бенджамин Дитрих из Института тепловых технологий КИТ.

Помимо прочего, проводятся испытания, чтобы определить, как конечные продукты меняются в зависимости от температуры и давления.