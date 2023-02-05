Пора сажать перцы из семян

Хотя на улице морозный февраль, уже пора подумать о будущем урожае и высаживать перец.

Семена перца перед посадкой следует проверить визуально, сомнительные отбросить. Затем наступает стадия обеззараживания. Для этого семена перца на 10 минут погружают в водку.

После обеззараживания семена можно высаживать в грунт. Для посадки вполне пригодится смесь земли с огорода и покупного грунта. Эти компоненты следует смешать в равных долях и засыпать в деревянный ящичек. Но вполне подойдут и глубокие пластиковые лотки из-под продуктов.

После высевания семян следует провести полив, а затем ящичек (лоток) засунуть в полиэтиленовый пакет. Для всхода перцам требуется немало тепла, поэтому тару следует разместить в теплое место. В квартире таковым вполне может быть подоконник над батареей.

И все. Остается запастись терпением и ждать всходы.