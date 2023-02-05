Беннет: Путин пообещал не устранять Зеленского в начале СВО на Украине

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале СВО на Украине президент России Владимир Путин пообещал не устранять скрывающегося в бункере Зеленского.

5 февраля бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своём официальном пресс-релизе рассказал о своей рабочей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где у него состоялась личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Беннет решил спросить у российского лидера о дальнейшей судьбе главы киевского режима Владимира Зеленского, который в начале спецоперации «скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал» из-за страха за свою жизнь: «Скажите мне, вы не собираетесь его убить?»

«Я не стану убивать Зеленского», – с уверенностью заявил Путин, отвечая на вопрос израильского премьера.