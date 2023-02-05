Экс-премьер Израиля Беннет: переговоры России и Украины в начале спецоперации прервали страны Запада

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что мирные переговоры России и Украины в начале спецоперации по защите Донбасса прервали страны Запада.

5 февраля бывший премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет, выступивший в роли посредника между Москвой и Киевом в начале спецоперации по защите Донбасса, в интервью журналистом Ханохом Даумом назвал истинную причину преждевременного завершения переговорного процесса по мирному урегулирования конфликта на Украине.

Беннет завил, что мирные переговоры в первые месяцы специальной военной операции России на Украине прервали страны коллективного Запада, которые в настоящее время продолжают снабжать киевский режим оружием, затягивая украинский конфликт.