Владимир Соловьев ознакомился с подготовкой военнослужащих РГ Беларуси и России

С особенностями военной подготовки в региональной группировке Союзного государства российский журналист, историк и политолог познакомился во время командировки в Беларусь.

«Возвращаюсь в Москву из очень насыщенной поездки в Республику Беларусь. Побывал в расположении бойцов белорусских ССО и пограничников, пообщался с расчетами Искандеров и Полонезов, посмотрел на подготовку военнослужащих Региональной Группировки войск Беларуси и России», - рассказал Соловьев на своем канале @SolovievLive.

Вместе с фоторепортажем журналист проанонсировал, что отчет о его поездке ляжет в «Воскресного Вечера» на телеканале Россия 1 и в телеграм канале.

Владимир Соловьев часто посещает зону СВО и места дислокации российских войск, где общается непосредственно с военнослужащими, чтобы узнать о насущных проблемах в войсках.