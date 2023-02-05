Алла Пугачева лишилась в Израиле российской пенсии

Она поступает на карту, которая за границей не обслуживается. В чужой стране Примадонна получает пособие размером в 800 долларов.

Перебравшись в Израиль, Алла Пугачева получила временный паспорт этой страны. Документ пока выдан на один год. Следующий Примадонна получит на пять лет, а затем сможет рассчитывать уже на постоянный документ, сообщает КП.

На чужбине певица получает пособие, но российской пенсией не может пользоваться. Дело в том, что Алла Борисовна получает соцпособие на карту, которая за границей не работает. Ее в Израиле не принимают, не обслуживают.

К слову, со всеми доплатами в России певица каждый месяц получает около 55 тысяч российских рублей. За год таким образом набегает 660 тысяч рублей.

После получения паспорта власти Израиля выделили звезде финансовую помощь. На взрослого человека выделяется примерно 19 тысяч шекелей (почти 393 тысячи российских рублей).

А вот на пенсию в Израиле рассчитывать 73-летней звезде не приходится. Согласно местным законам, право на такие выплаты имеет тот, кто проработал в этой стране минимум 10 лет, и делал взносы в пенсионный фонд.

При ином раскладе выплачивается социальное пособие. В среднем это - 800 долларов в месяц.