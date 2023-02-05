Боррель: в Европе наступила «демографическая зима»
2023-02-05 12:27
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа сейчас переживает «демографическую зиму».
По его словам, странам Евросоюза не удалось построить единую иммиграционную политику и создать общие механизмы предоставления убежища.
Боррель отметил, что Европе нужны меры по развитию человеческого потенциала, но ее демография не позволяет решить эту задачу.
Ранее о крахе европейской системы предоставления убежища мигрантам заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Опубликовано: Светлана Репина