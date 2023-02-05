Сын и дочь народной артистки России Любови Полищук враждуют между собой

Мариэтта Цигаль-Полищук и Алексей Макаров не сумели наладить отношения и не общаются между собой после смерти матери.

Любови Полищук не стало в 2006 году. У народной артистки России остались двое детей. В браке с Валерием Макаровым звезда родила сына Алексея, а с художником Сергеем Цигалем — дочь Мариэтту, сообщает Космополитен.

И сын, и дочь пошли по стопам матери - связали жизнь с актерской профессией.

Мариэтта недавно сыграла Фаину Раневскую в сериале о жизни легендарной актрисы. На премьере ленты собрались многие звезды, но Алексей Макаров не пришел поздравить сестру.

Отец Мариэтты уверяет, что Алексей якобы давно оборвал общение с сестрой, отмечает издание. Поводом для скандала родных людей стала квартира Полищук в центре Москвы.

Алексей стал претендовать на свою долю наследства, но в итоге в квартире проживает Сергей Цигаль с новой супругой Екатериной, которая работает в сфере туризма.

Художник жалеет, что Любовь Григорьевна не дожила до триумфа дочери в роли Раневской. «Маша всегда несла бремя маминой популярности достойно. За дочку не стыдно», — отметил отец Мариэтты.