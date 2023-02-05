На Дунае утонула румынская баржа с украинским зерном, тонны зерна попали на корм рыбам

Румынская баржа Pronto дала течь на загрузке в украинском речном порту Рени, сообщает телеканал Pro-TV.

Во время работ по загрузке зерном в баржу начала поступать вода. Команда из пяти человек не смогла справится с ситуацией и была эвакуирована с грузовика.

Всего на баржу было загружено около 860 т пшеницы, сообщает источник.

В репортаже видно, что зерно сбрасывают прямо в Дунай, чтобы баржа смогла всплыть.