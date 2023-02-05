Бывший премьер Израиля Беннет: Запад прервал переговоры между Россией и Украиной
2023-02-05 12:37
Бывший премьер-министр Израиля Нафали Беннет, который был посредником в переговорах России и Украины в начале спецоперации, рассказал, почему был прерван диалог.
По его словам, переговоры Москвы и Киева прервал Запад. Он также отметил, что его действия до мельчайших деталей были согласованы с западными странами.
Беннет утверждает, что в определенный момент Запад принял решение разгромить российскую армию, а не добиваться договоренностей.
Ранее Беннет рассказал, что Владимир Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.
Опубликовано: Светлана Репина