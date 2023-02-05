В Смоленске из-за коммунальной аварии без отопления осталась 31 000 человек

ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило, что в Смоленске из-за коммунальной аварии без отопления осталась 31 000 местных жителей.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, пресс-служба Главного управления МЧС России по Смоленской области в официальном Telegram-канале сообщило о том, что 293 жилых дома в городе Смоленск, в которых проживает 31 000 человек, остались без отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии, произошедшей на сетях теплоснабжения.

В настоящее время специалисты ПАО «Квадра» приступили к срочному ремонту на повреждённых участках теплосетей по улицам Соболева и Коммунистической, который полностью завершится к 15:00.