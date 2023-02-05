В Конгрессе США потребовали отставки Байдена из-за китайского аэростата
2023-02-05 12:57
Член комитета по обороне палаты представителей американского Конгресса Джо Уилсон потребовал отставки президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
Причиной такого требования тала ситуация с полетом китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов.
Уилсон заявил, что шар-шпион из Китая был явной угрозой для американских семей по всей территории страны.
По его мнению, Соединенным Штатам необходимо более надежное руководство, способное обеспечить защиту граждан.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
Представитель конгресса США Джо Уилсон требует отставки Байдена из-за китайского аэростата
Член комитета по обороне палаты представителей американского конгресса предлагает Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис уйти в отставку после происшествия с китайским воздушным шаром.Подробнее...
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