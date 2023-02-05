В Конгрессе США потребовали отставки Байдена из-за китайского аэростата

2023-02-05 12:57

Член комитета по обороне палаты представителей американского Конгресса Джо Уилсон потребовал отставки президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Причиной такого требования тала ситуация с полетом китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов.

Уилсон заявил, что шар-шпион из Китая был явной угрозой для американских семей по всей территории страны. 

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо более надежное руководство, способное обеспечить защиту граждан.

Опубликовано: Светлана Репина