В Конгрессе США потребовали отставки Байдена из-за китайского аэростата

Член комитета по обороне палаты представителей американского Конгресса Джо Уилсон потребовал отставки президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Причиной такого требования тала ситуация с полетом китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов.

Уилсон заявил, что шар-шпион из Китая был явной угрозой для американских семей по всей территории страны.

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо более надежное руководство, способное обеспечить защиту граждан.