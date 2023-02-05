Румынская баржа с 860 тоннами украинского зерна затонула в Одесской области
В порту Рени в Одесский области у причала затонула румынская баржа с 860 тоннами украинского зерна.
5 февраля румынское издание Stirile Pro-Tv сообщило о том, что румынское судно с 860 тоннами украинской пшеницы, которая должна была быть экспортирована в страны Европейского союза, начало тонуть у причала во время погрузочных работ в порту Рени Одесской области на реке Дунай.
Пятеро членов экипажа баржи, принадлежащего румынской компании из Констанцы, вместе с грузчиками порта безуспешно пытались помешать затоплению, в частности, вычерпывали воду при помощи подъемного крана.
В результате данного инцидента в Одесской области жертв и пострадавших среди экипажа затонувшего судна и сотрудников порта нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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