Румынская баржа с 860 тоннами украинского зерна затонула в Одесской области

В порту Рени в Одесский области у причала затонула румынская баржа с 860 тоннами украинского зерна.

5 февраля румынское издание Stirile Pro-Tv сообщило о том, что румынское судно с 860 тоннами украинской пшеницы, которая должна была быть экспортирована в страны Европейского союза, начало тонуть у причала во время погрузочных работ в порту Рени Одесской области на реке Дунай.

Пятеро членов экипажа баржи, принадлежащего румынской компании из Констанцы, вместе с грузчиками порта безуспешно пытались помешать затоплению, в частности, вычерпывали воду при помощи подъемного крана.

В результате данного инцидента в Одесской области жертв и пострадавших среди экипажа затонувшего судна и сотрудников порта нет.