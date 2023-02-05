NYT: длительный конфликт на Украине приведет к катастрофе для Запада и всего мира

Издание The New York Times опубликовало статью Росса Дутата, который утверждает, что долгий конфликт на Украине обернется катастрофой для Запада и для всего мира.

Он отмечает, что длительный конфликт выгоден Украине и США, но обе страны будут расплачиваться за него деньгами и человеческими жизнями.

По мнению Дутата, это может привести к войне НАТО с Россией, ядерному конфликту, тяжелой экономической и демографической ситуации на Украине.

Обозреватель пишет, что после такого конфликта США будут неподготовлены к угрозам со стороны Китая и другим неприятным сюрпризам.