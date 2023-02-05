СМИ и соцсети предвещают Резникову скорую замену на Буданова

Глава Минобороны Украины Алексей Резников может уступить свое кресло начальнику ГУР того же ведомства.

В этом убежден ряд украинских СМИ, в том числе популярный ТГ-канал «Резидент».

«По требованию США Офис президента Украины готовит снятие с должности министра обороны Алексея Резникова», - пишут авторы канала в воскресенье: «Его может сменить начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов».

Резников косвенно замешан в коррупционном скандале и истории с куриными яйцами для фронта, которые неправильно посчитали.