СМИ и соцсети предвещают Резникову скорую замену на Буданова
Глава Минобороны Украины Алексей Резников может уступить свое кресло начальнику ГУР того же ведомства.
В этом убежден ряд украинских СМИ, в том числе популярный ТГ-канал «Резидент».
«По требованию США Офис президента Украины готовит снятие с должности министра обороны Алексея Резникова», - пишут авторы канала в воскресенье: «Его может сменить начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов».
Резников косвенно замешан в коррупционном скандале и истории с куриными яйцами для фронта, которые неправильно посчитали.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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