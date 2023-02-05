Лолита похвасталась, что лично отремонтировала свое авто

Неизвестный вандал оставил на машине певицы царапину, и артистка замазала ее лаком для ногтей.

Лолита Милявская, вернувшись из отпуска в Болгарии, увидела, что некий «нехороший человек» поцарапал ее автомобиль.

«Какой-то, скажем, нехороший человек очень сильно поцарапал мне машину», — рассказала певица изданию "7 дней".

Звезда не стала горевать и решила исправить ситуацию. Она лично «починила» авто с помощью подручных средств. «В ремонт не поехала, а по совету знающих людей замазала царапину лаком для ногтей. Рекомендую, девочки, пригодится!» —похвасталсь исполнительница.

Инцидент не испортил настроения знаменитости. Артистка не скрывает, что хорошо отдохнула, а теперь "счастлива вернуться к работе".

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита летала на отдых в Болгарию, где у певицы имеется свой дом. Милявская показала поклонникам высокие горы, большую территорию особняка с беседками и бассейном.

А также призналась, что счастлива хотя бы временно не соответствовать статусу и не думать, как она сейчас выглядит.