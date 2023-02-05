Китай пообещал США ответные меры за сбитый аэростат

2023-02-05 13:29

МИД Китая выразил протест в связи с тем, что в Соединенных Штатах сбили китайский аэростат.

В ведомстве заявили, что Китай оставляет за собой право официально ответить на уничтожение зонда.

Действия США во внешнеполитическом ведомстве КНР назвали очевидной чрезмерной реакцией, нарушающей международные практики. 

В Китае подчеркнули, что шар предназначался исключительно для гражданских целей и оказался над территорией США случайно.

Опубликовано: Светлана Репина