Китай пообещал США ответные меры за сбитый аэростат

МИД Китая выразил протест в связи с тем, что в Соединенных Штатах сбили китайский аэростат.

В ведомстве заявили, что Китай оставляет за собой право официально ответить на уничтожение зонда.

Действия США во внешнеполитическом ведомстве КНР назвали очевидной чрезмерной реакцией, нарушающей международные практики.

В Китае подчеркнули, что шар предназначался исключительно для гражданских целей и оказался над территорией США случайно.