Китай пообещал США ответные меры за сбитый аэростат
2023-02-05 13:29
МИД Китая выразил протест в связи с тем, что в Соединенных Штатах сбили китайский аэростат.
В ведомстве заявили, что Китай оставляет за собой право официально ответить на уничтожение зонда.
Действия США во внешнеполитическом ведомстве КНР назвали очевидной чрезмерной реакцией, нарушающей международные практики.
В Китае подчеркнули, что шар предназначался исключительно для гражданских целей и оказался над территорией США случайно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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