Дочь Марии Шукшиной обижена на мать, что та назвала ее трансвеститом

Родные люди прервали свое общение в 2021 году, когда Анна всерьез занялась бодибилдингом и стала работать фитнес-тренером.

Анна Шукшина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о своем детстве. По словам девушки, оно было непростым, сообщает Экспресс газета.

В частности, она с ужасом вспоминает брак Марии Шукшиной с бизнесменом Алексеем Касаткиным. По словам Анны, во время ссор актрисы с Касаткиным "просто дом трясся", все ходуном ходило.

"Однажды просыпаюсь в школу: стена в крови, битое стекло, нараспашку двери и никого нет. И это было постоянно», - поделилась дочь Марии Шукшиной.

У Анны 3 младших брата - Макар, Фома и Фока. Отношений с ними девушка не поддерживает, считает, что достаточно, что она десять лет растила их. Себя считает нелюбимым ребенком у матери.

Мама с дочкой перестали общаться в 2021 года. Анна всерьез занялась бодибилдингом, и Мария Шукшина заявила, что та похожа на трансвестита.