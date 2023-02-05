The Economist: на фоне ухода западных компаний в России появилась возможность разбогатеть, как в «лихие девяностые»
2023-02-05 14:04
Издание The Economist пишет, что россияне начали заключать выгодные сделки в рамках ухода западных компаний из РФ.
Источник издания отмечает, что предприимчивые граждане помогают таким компаниям свернуть свой бизнес в России и становятся новыми владельцами.
По словам источника, нынешняя ситуация похожа на «лихие девяностые» - дикое время бандитского капитализма.
Издание пишет, что экономическая изоляция России предоставила возможность быстро разбогатеть с помощью коррупционных схем.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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