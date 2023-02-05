The Economist: на фоне ухода западных компаний в России появилась возможность разбогатеть, как в «лихие девяностые»

Издание The Economist пишет, что россияне начали заключать выгодные сделки в рамках ухода западных компаний из РФ.

Источник издания отмечает, что предприимчивые граждане помогают таким компаниям свернуть свой бизнес в России и становятся новыми владельцами.

По словам источника, нынешняя ситуация похожа на «лихие девяностые» - дикое время бандитского капитализма.

Издание пишет, что экономическая изоляция России предоставила возможность быстро разбогатеть с помощью коррупционных схем.