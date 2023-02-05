Представитель конгресса США Джо Уилсон требует отставки Байдена из-за китайского аэростата
Член комитета по обороне палаты представителей американского конгресса предлагает Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис уйти в отставку после происшествия с китайским воздушным шаром.
Конгрессмен заявил следующее:
«Китайский воздушный шар-шпион явно угрожал американским семьям от Аляски до моей родной общины в Южной Каролине, и это катастрофическое зрелище подтверждает, что президент Байден и вице-президент Харрис должны уйти в отставку»
По мнению Уилсона, «надежное руководство необходимо для защиты американских семей».
Ранее главой Пентагона Ллойдом Остином было сделано заявление о том, что аэростат, сбитый над землями США, был запущен, чтобы наблюдать за стратегическими объектами страны.
По мнению Энтони Блинкена, госсекретаря США, история с китайским метеозондом есть «нарушение суверенитета США».
Опубликовано: Храмова Оксана