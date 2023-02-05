Илон Маск отреагировал мемом в Твиттере на историю со сбитым аэростатом
2023-02-05 14:26
После публикации ВВС о сбитом китайском воздушном шаре, предприниматель разместил в своем аккаунте в Твиттере забавный мем.
Илон Маск показал свое отношение к истории со сбитым аэростатом из Китая.
На своей странице в Твиттере он выложил мем, сделанный на основе известного американского мультфильма "Вверх".
Картинка изображает самолет США, который нападает на связку разноцветных воздушных шаров, уносящих дом в небо.
Пост всего за несколько часов "лайкнули" 109 тыс. человек, оставив при этом 3 тыс. комментариев.
Это не единственный мем, который распространился в сети после истории с китайским аэростатом.
Опубликовано: Храмова Оксана