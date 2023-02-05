Елена Максимова из России стала "Миссис Вселенной" на конкурсе для замужних

ТАСС сообщило, что на международном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная 2022" победила россиянка.

Событие происходило с 30 января по 5 февраля в Болгарии, в городе София. Среди финалисток были дамы из Испании, США, Беларуси, Украины, Индии и не только.

Конкурс проводится с 2007 года, первый раз за всю историю существования этого конкурса победу одержала россиянка. Борьба за титул шла между 120 претендентками.

Елена Максимова испытывает настоящую гордость в связи с тем, что именно она первая принесла победу России в этом конкурсе.

"Миссис Вселенная" родом из Удмуртской республики. Сейчас женщина является руководителем нескольких языковых центров, растит двоих детей.