Филипп Киркоров рассказал о цели своей поездки в Лас-Вегас

Поп-король российской эстрады прибыл в США, чтобы попасть на концерт певицы Адель, который прошел в казино Caesars Palace.

Филипп Киркоров был замечен в одном из ресторанов в США. Присутствие короля российской экстрады в Лас-Вегасе удивило россиян, ведь ранее Америка грозила певцу санкциями, к тому сейчас ситуация не самая лучшая для таких путешествий, сообщает Рамблер.

Певец решил успокоить поклонников. На своей странице в соцсети он объяснил, что приехал на концерт известной певицы. «Причина моего приезда – это любимая певица Адель», - уточнил Киркоров.

Выступление Адели прошло в казино Caesars Palace. Это место для Филиппа памятно, потому что Киркоров когда-то побывал здесь на выступлении Селин Дион, откуда началась его «звездная история».

«Возможно, теперь здесь начнется моя еще одна история», - сказал он.

СМИ написали, что, вероятно, артист въехал в США с особой осторожностью - используя второй паспорт, выданный в Болгарии. Как напоминает Рамблер, в прошлом году в Штатах активисты из числа американских журналистов ополчились против поп-короля.

Они потребовали лишить звезду водительских прав и отобрать элитную американскую недвижимость, а также запретить Киркорову въезд на территорию США.