Экс-премьер Израиля объяснил основную причину военного конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уверен, что война началась из-за желания киевского руководства войти в блок НАТО.

По сообщению издания Газета.ру, Нафтали Беннет, изначально бывший посредником в российско-украинском конфликте, высказал следующее: Владимир Зеленский в начале спецоперации был настроен на отказ от присоединения к НАТО.

Нафтали Беннет

«Эта война случилась из-за желания Киева вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи»

Далее экс-премьер добавляет, что переговоры между Москвой и Киевом не состоялись из-за вмешательства западных стран.