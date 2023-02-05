Экс-премьер Израиля объяснил основную причину военного конфликта на Украине
2023-02-05 14:57
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет уверен, что война началась из-за желания киевского руководства войти в блок НАТО.
По сообщению издания Газета.ру, Нафтали Беннет, изначально бывший посредником в российско-украинском конфликте, высказал следующее: Владимир Зеленский в начале спецоперации был настроен на отказ от присоединения к НАТО.
Нафтали Беннет
«Эта война случилась из-за желания Киева вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи»
Далее экс-премьер добавляет, что переговоры между Москвой и Киевом не состоялись из-за вмешательства западных стран.
Опубликовано: Храмова Оксана